5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! İbrahim Çelikkol minik oğluyla paylaştı! Gözler eski eşe çevrildi! Meğer o fenomen isimle..
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Bir dönem adı Birce Akalay ile aşk dedikodularına karışan ancak arkadaş olduklarının altını çizen Çelikkol, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, oğlu Ali ile birlikte spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Ali'yi spor yaparken görenler, "Babasının oğlu" yorumlarında bulunurken Çelikkol'un eski eşi merak edildi. Bakın İbrahim Çelikkol'un eski eşi kim çıktı...
22.03.2023 18:47 - Son Güncelleme: 22.03.2023 18:47
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Çelikkol, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.