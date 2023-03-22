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Haberler Magazin Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi, ünlü şarkıcısının yeni halini görenler yorum yaapmadan geçmedi. 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen ve gerçek adı Hatice Çarpar olan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde.

22.03.2023 17:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 17:33
Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! Bir maşallah alırım dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi Hatice'nin Instagram'dan paylaştığı yeni pozunu görenler ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

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Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! Bir maşallah alırım dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Bir dizi estetik operasyonu geçiren ve bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! Bir maşallah alırım dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Değişimiyle dikkat çeken 44 yaşındaki şarkıcı Hatice, yeni halini paylaştı.

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! Bir maşallah alırım dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

"Bin emekle uzattığım saçlarıma bir maşallah alırım" diyen Hatice'yi gören dönüp bir daha baktı.

Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! Bir maşallah alırım dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı

Hatice'nin spor salonundan yaptığı paylaşımı görenler ti'ye almıştı.

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