Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi yeni paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu dönüp bir daha baktı
Hatice taytlı spor pozuyla olay olmuştu! "Bir maşallah alırım" dedi, ünlü şarkıcısının yeni halini görenler yorum yaapmadan geçmedi. 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen ve gerçek adı Hatice Çarpar olan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde.
22.03.2023 17:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 17:33
Bir dizi estetik operasyonu geçiren ve bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sık sık adından söz ettiriyor.