Estetik sonrası görüntüsü şaşırttı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş’un son hali ortaya çıktı! 4 ay önce ameliyat olmuştu

Serkan Kodaloğlu ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Petek Dinçöz, 2 sene önce çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine girdi. Büyükbayrakdar ile mutlu bir evlilik sürdüren ve özel hayatıyla dikkat çeken Dinçöz, son dönemlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Yüz gençleştirme ameliyatı için masaya yatan Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı.
Serkan Kodaloğlu ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Petek Dinçöz, 2022 yılında çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.
Büyükbayrakdar'la mutlu bir evlilik sürdüren Dinçöz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş 4 ay önce bıçak altına yattı.