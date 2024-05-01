Estetik sonrası görüntüsü şaşırttı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş’un son hali ortaya çıktı! 4 ay önce ameliyat olmuştu

Serkan Kodaloğlu ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Petek Dinçöz, 2 sene önce çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine girdi. Büyükbayrakdar ile mutlu bir evlilik sürdüren ve özel hayatıyla dikkat çeken Dinçöz, son dönemlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Yüz gençleştirme ameliyatı için masaya yatan Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı.