Hakan Ural “3 numara da büyüdü” deyip paylaştı! Baba-kızın sarmaş dolaş pozu ortalığı salladı! İlk yorum büyük kızı Melisa Ural’dan...

11 yıl evli kaldığı Sibel Can Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. 3 çocuk babası Hakan Ural, sosyal medya hesabında "3 numara" diye seslendiği kızı Gisela ile bir paylaşımda bulundu. Gisela'nın son hali ağızları açık bırakırken ilk yorum Hakan Ural'ın büyük kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın baba-kız paylaşımı...
Şimdilerde televizyon ekranlarında sunuculuk yapan Hakan Ural, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Zor bir çocukluk geçiren ancak 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamasıyla hayatı tümden değişen Ural, Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.