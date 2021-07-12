Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tansısevsin’in yıllar önceki hali olay oldu! O fotoğraflar ortaya çıktı ilk kez görenler şaştı kaldı
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tansısevsin'in yıllar önceki hali olay oldu! Başrolünü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterinin canlandıran Yağmur Tanrısevsin'in yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Adını Feriha Koydum, Pis Yedili gibi yapımlarda yer alan oyuncunun o dönemlere ait fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Tanrısevsin'in sarışın haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte Yağmur Tansısevsin'in yıllar önceki hali…
12.07.2021 21:15
- Son Güncelleme: 12.07.2021 21:15
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tansısevsin'in yıllar önceki hali olay oldu! Kalp Yarası'nda sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, son dönemlerin popüler isimlerinden biri.
Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Tanrısevsin, son olarak 'Aldatma' hakkında sözleri ile gündeme gelmişti.
Bir dönem şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, verdiği röportajda "Aldatma kelimesini günümüzde daha fazla duymaya başladık. Hatta bazen ilişkiler bittikten sonra, aslında daha önce aldatıldığını öğrenenlere de tanık oluyoruz.
Her şeye olduğu gibi aşka da emek harcarım. Bir ilişkinin sonunda, vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam, benim için herhangi bir yara oluşmaz. Bu açıdan baktığım için, bugüne kadar herhangi bir kalp yaram yok" ifadelerini kullanmıştı.
Yağmur Tanrısevsin şimdi ise yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Adını Feriha Koydum, Pis Yedili gibi yapımlarda yer alan oyuncunun o dönemlere ait fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.