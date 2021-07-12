Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tansısevsin’in yıllar önceki hali olay oldu! O fotoğraflar ortaya çıktı ilk kez görenler şaştı kaldı

Her şeye olduğu gibi aşka da emek harcarım. Bir ilişkinin sonunda, vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam, benim için herhangi bir yara oluşmaz. Bu açıdan baktığım için, bugüne kadar herhangi bir kalp yaram yok" ifadelerini kullanmıştı.