Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Sol olarak Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu. Ergüçlü, siyah derin dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan o paylaşımı…

12.07.2021 23:19 - Son Güncelleme: 12.07.2021 23:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





