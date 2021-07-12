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Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Sol olarak Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu. Ergüçlü, siyah derin dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan o paylaşımı…

12.07.2021 23:19 - Son Güncelleme: 12.07.2021 23:19
Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

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Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında derin dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınladı.

Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

İddialı elbisesi ile poz veren oyuncunun yeni imajı dikkat çekti. Saçlarına kakül yaptıran Ergüçlü'nün tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Ergüçlü'nün yeni imajını beğendiklerini dile getirdi.

Hazar Ergüçlü derin dekoltesi ile boy gösterdi! Yeni imajını gören şaştı kaldı işte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise "Yakışmamış", "Çok kötü olmuş", "Mahvetmiş saçlarını" yorumlarında bulundu.