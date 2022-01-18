Hakan Sabancı'ya Aygün Aydın'dan bomba gönderme! Tepki çeken escort açıklaması sonrası yatak odası ifşasıyla olay olmuştu: "İç çamaşırlı..."

Bir dönem Aygün Aydın'la adı anılan Hakan Sabancı'nın, geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddianın yalan olduğu ortaya çıksa da Aygün'den yorum gecikmedi. Dilara hakkında yazı yazan Aygün son olarak yatak odası ifşası ile dikkat çekmişti.