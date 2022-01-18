Hakan Sabancı'ya Aygün Aydın'dan bomba gönderme! Tepki çeken escort açıklaması sonrası yatak odası ifşasıyla olay olmuştu: "İç çamaşırlı..."
Escort açıklamasıyla tepki çekmişti... 'Hakan Sabancı'dan hamileyim' diyerek ortalıkta gezen Aygün Aydın'dan olay paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile oyuncu Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı ileri sürülmüş ve Aygün Aydın Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirmişti. Konuyla ilgili ünlü oyuncu 'Hakan benim arkadaşım' diyerek iddiaları yalanlamıştı. Aygün yine rahat durmadı. Geçtiğimiz ay escort açıklaması ile tepki çeken Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya göndermede bulundu. İşte yatak odası ifşasının ardından Aygün'den gelen olay paylaşım...
18.01.2022 16:37
- Son Güncelleme: 18.01.2022 16:39
Hakan Sabancı'ya Aygün Aydın'dan bomba gönderme! Tepki çeken escort açıklaması sonrası yatak odası ifşasıyla olay olmuştu...
Bir dönem Aygün Aydın'la adı anılan Hakan Sabancı'nın, geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddianın yalan olduğu ortaya çıksa da Aygün'den yorum gecikmedi. Dilara hakkında yazı yazan Aygün son olarak yatak odası ifşası ile dikkat çekmişti.
Dilara Aksüyek'in bir dönem Merve Boluğur, Diila Tarkan gibi isimlerle birliktelik yaşayan Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdığı ileri sürüldü.