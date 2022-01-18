Alişan 'paramı verin diye tutturdu acılı günümde' dedi İzzet Yıldızhan'dan yanıt gecikmedi: "Alişan'ın kardeşinin vefatında..."
Alişan 'paramı verin diye tutturdu acılı günümde' dedi İzzet Yıldızhan'dan yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı Alişan, bir meslektaşının kendisini oldukça üzdüğünü ifade etmiş ve o ismi hayatından sildiğini açıklamıştı. Konuda bahsi geçen meslektaşın İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkınca gözler Yıldızhan'a çevrildi. Alişan'ın sözleri sonrası İzzet Yıldızhan sitemde bulundu.
"ALİŞAN'IN KARDEŞİNİN VEFATINDA..."
Alişan 'paramı verin diye tutturdu acılı günümde' dedi İzzet Yıldızhan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Röportaj veren Alişan, yaşadığı zor günleri anlattı.Alişan, ismini vermediği ünlü bir sanatçının kendisinden acılı zamanında ısrarla parasını istediğini ve bu olayı hiç unutmadığını şu sözlerle anlattı:
"BİR MESLEKTAŞIM BENİ ÜZDÜ"
Sahnede şarkı söylerken ne hissediyorsunuz?
İlk konserime çıkarken sakinleştirici içtim. Tir tir titriyordum. Yapamayacağımı düşünüyordum. 'Kardeşin ölmüş bir ay sonra sahneye çıkıyorsun' diye düşünenler oldu. Ama bu benim mesleğim. Ne yapayım? Yapacağım başka iş yok ki. Bugüne kadar ufak bir iki ticaret yaptım ve başarısız oldum. Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım.
Ne yaşadınız?
Bir sanatçı var, adını verip onu gündeme getirmek istemiyorum. Paraya hiç ihtiyacı olmayan, tanıdığım biri. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum.
ALİŞAN'IN İSİM VERMEDEN BAHSETTİĞİ KİŞİ İZZET YILDIZHAN ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin sahne tarzlarını eleştirmesi ile gündeme gelen İzzet Yıldızhan'ın Alişan'ın kardeşini kaybettiği dönemde kapora isteyen isim olduğu ortaya çıktı.
2. Sayfa'nın haberine göre; Alişan'ın isim vermeden söz ettiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı. Alişan, yaşananların ardından İzzet Yıldızhan'ı takipten çıktı ve engelledi.