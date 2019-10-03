Hakan Sabancı'nın yanındaki güzel kim? Defalarca yakalandılar ancak arkadaşız dediler...
Hakan Sabancı geçtiğimiz akşam Serenay Aktaş ile bir AVM çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Karaköy'de bir mekanda birlikte görüntülenen ve defalarca aralarında aşk olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Hakan Sabancı ile Serenay Aktaş, objektifleri karşılarında görünce şok oldular. Hakan Sabancı ile görüntülenince telaşlanan Serenay Aktaş, önce yüzünü sakladı ve Sabancı'nın yanından ayrılmaya çalıştı. Kendisini saklama çabaları işe yaramayınca kaçamayacağını anlayan Serenay Aktaş, "Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız" açıklamasını yaptı. Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı'nın yaşı ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...
03.10.2019 14:54
- Son Güncelleme: 03.10.2019 15:11
Hakan Sabancı sıkı Galatasaraylı Serenay Aktaş'ı Aralık 2018'de Beşiktaş Vodane Park'taki localarında ağırlayınca aralarında aşk dedikosu çıkmıştı. En son Nisan 2018'de birlikte görülen Hakan Sabancı ile Serenay Aktaş önceki akşam bir gösteri çıkışında yakalandı. Flaşlar patlayınca özellikle Serenay Aktaş telaşlandı. Yüzünü sakladı, Hakan Sabancı'nın yanından ayrılmaya çalıştı. Sonra da "Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız" dedi. Hakan Sabancı da "Serenay ile aramızda aşk yok" diye konuştu. Peki Serenay Aktaş kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...
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