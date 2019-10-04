Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoka uğrattı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Ahu Tuğba 2. sayfa programına çıktı. Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı.

04.10.2019 09:20 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





