Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoka uğrattı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Ahu Tuğba 2. sayfa programına çıktı. Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı.
AHU TUĞBA KİMDİR?
13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. 80'li yıllarda Türk sinemasında seks sembolü olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi'ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav il.