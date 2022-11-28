Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Birce Akalay'ın müstakbel gelini büyüledi görenler: "Nisa Bölükbaşı'dan sonra..."
Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Birce Akalay'ın müstakbel gelini adeta güzelliğiyle büyüledi, görenler, "Nisa Bölükbaşı'dan sonra Barış..." , "Laura Celine'de çok güzeldi" yorumları yapıldı.İki sezon boyunca Survivor'da yarışan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı fırtınalı aşktan sonra ünlü model Laura Celine ile ilişkiye başlayan Barış, o ilişkiyi de bitirdi. Barış Murat Yağcı şimdilerde ünlü girişimci ile aşk yaşıyor.
28.11.2022 11:10 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:17
Survivor Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Birce Akalay'ın müstakbel gelini büyüledi görenler: "Nisa Bölükbaşı'dan sonra Barış..." yorumları yapıldı.
Survivor 2022 sezonunda eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile yarışan Barış Murat Yağcı, sakatlığı nedeniyle zor günler geçirmişti.
Bir süredir kameralardan uzak yaşayan Barış Murat Yağcı'nın Rus kökenli Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.