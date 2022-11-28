Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı: "Eğer o yıllarda olsaydı..."

Konuk olduğu bir programda Hande Erçel'le ilgili, "Şöhret olduğum yıllar var ya 1996 yılında Hande Erçel olsaydı kesinlikle onunla evlenmek isterdim. Eevet desin ya da demesin, gider evlenme teklifi ederdim. Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum" itirafında bulunan Yılmaz Morgül'ün yaşı merak konusu oldu.