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Haberler Magazin Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı: "Eğer o yıllarda olsaydı..."

Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı: "Eğer o yıllarda olsaydı..."

Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı. İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen Yılmaz Morgül cilt kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapi sırasında saçlarının döküldüğünü, sağlıklı beslendiğini ve saç ektirdiği belirtmişti. Konuk oluğu bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz Morgül gençlik yıllarından bahsederek bakın neler söyledi.

28.11.2022 12:39 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:45
Yılmaz Morgül’ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! ’Evlenilecek kız’ dedi bombayı patlattı: Eğer o yıllarda olsaydı...

"EĞER O YILLARDA OLSAYDI..."

Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Morgül’ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! ’Evlenilecek kız’ dedi bombayı patlattı: Eğer o yıllarda olsaydı...

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelenYılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri aldı. Yılmaz Morgül Adana'da sahne almaya başladı ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekti.

Yılmaz Morgül’ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! ’Evlenilecek kız’ dedi bombayı patlattı: Eğer o yıllarda olsaydı...

1995 yılında ilk albümü olan Elveda İstanbul'u yayımladı. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla ünlendi.

Yılmaz Morgül’ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! ’Evlenilecek kız’ dedi bombayı patlattı: Eğer o yıllarda olsaydı...

1996 cilt kanseri teşhisi kondu bu yüzden ABD'de 7 sene tedavi gördü. 2016 yılında Survivor yarışmasına da katılan Morgül ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri oldu.

Yılmaz Morgül’ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! ’Evlenilecek kız’ dedi bombayı patlattı: Eğer o yıllarda olsaydı...

Konuk olduğu bir programda Hande Erçel'le ilgili, "Şöhret olduğum yıllar var ya 1996 yılında Hande Erçel olsaydı kesinlikle onunla evlenmek isterdim. Eevet desin ya da demesin, gider evlenme teklifi ederdim. Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum" itirafında bulunan Yılmaz Morgül'ün yaşı merak konusu oldu.

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