Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı: "Eğer o yıllarda olsaydı..."
Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı. İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen Yılmaz Morgül cilt kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapi sırasında saçlarının döküldüğünü, sağlıklı beslendiğini ve saç ektirdiği belirtmişti. Konuk oluğu bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz Morgül gençlik yıllarından bahsederek bakın neler söyledi.
28.11.2022 12:39 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:45
"EĞER O YILLARDA OLSAYDI..."
Yılmaz Morgül'ün Hande Erçel itirafı olay! Bir anda herkes şoke oldu! 'Evlenilecek kız' dedi bombayı patlattı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelenYılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri aldı. Yılmaz Morgül Adana'da sahne almaya başladı ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekti.
Konuk olduğu bir programda Hande Erçel'le ilgili, "Şöhret olduğum yıllar var ya 1996 yılında Hande Erçel olsaydı kesinlikle onunla evlenmek isterdim. Eevet desin ya da demesin, gider evlenme teklifi ederdim. Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum" itirafında bulunan Yılmaz Morgül'ün yaşı merak konusu oldu.