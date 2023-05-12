Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in... Ünlü çift dudak dudağa! Erçel kızı yurt dışına gitti: Aşkını o fotoğrafla ilan etti!
Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, eşi ile birlikte romantik bir pozu takipçileriyle paylaşan Erçel, hayranlarını büyülemeyi başardı. İkili, dudak dudağa verdiği pozla gündemde yer aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım şimdilerde yurt dışında ailece tatil yapıyor. Kısa süreliğine Paris'e giden çift sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımları ise sosyal medyaya damga vurdu. Hande Erçel'in biricik ablası, eşi ile dudak dudağa poz verdi. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Öte yandan Erçel'ler geçtiğimiz aylarda kanser şoku yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...
29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in kendisinden 2 yaş büyük ablası Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti.
Zorlu bir süreç geçiren Hande Erçel ise yeğeninin sağlık durumu hakkında "Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. '' demişti.