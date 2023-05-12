Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’in... Ünlü çift dudak dudağa! Erçel kızı yurt dışına gitti: Aşkını o fotoğrafla ilan etti!

Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım şimdilerde yurt dışında ailece tatil yapıyor. Kısa süreliğine Paris'e giden çift sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımları ise sosyal medyaya damga vurdu. Hande Erçel'in biricik ablası, eşi ile dudak dudağa poz verdi. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Öte yandan Erçel'ler geçtiğimiz aylarda kanser şoku yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...