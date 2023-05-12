60 yaşında 8 kilo vermenin sırrı ortaya çıktı! ''Sabahları 2 adet...'' 2 ayda iğne ipliğe çeviren İzzet Yıldızhan diyeti!
Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından İzzet Yıldızhan, son zamanlarda verdiği görüntülerle hayranlarını şaşırtıyor. Zayıflayan Yıldızhan'ın nasıl bu kadar hızlı kilo verdiği ise merak konusu haline geldi. İşte İzzet Yıldızhan'ın 2 ayda iğne ipliğe çeviren diyetinin sırları! İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler, 2 ayda tam 8 kilo verdiğine şahit oldu. Bu etkileyici zayıflama başarısının ardında ise sağlıklı ve bilinçli bir diyet programı yatıyor. Yıldızhan'ın kilo verme hikayesi, birçok kişiye ilham kaynağı olmaktadır.
12.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:18
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan 60 yaşında 2 ayda 9 kilo verdi. Ünlü türkücünün nasıl zayıfldığı merak konusu oldu. Kilo vermek isteyenler Yıldızhan'ın uyguladığı diyete kulak verdi. Bakın nasıl 8 kilo birden vermiş! Meğer sabahları onları yemiş...
2 AYDA MUM GİBİ OLDU
Şimdilerde bir çok ünlü isim verdiği kilolar ile gündeme geliyor. Bu kez güzel bir haber de İzzet Yıldızhan'dan geldi. 2 ayda tam 8 kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan sırrını da verdi.
İzzet Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim. Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." dedi.