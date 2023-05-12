60 yaşında 8 kilo vermenin sırrı ortaya çıktı! ’’Sabahları 2 adet...’’ 2 ayda iğne ipliğe çeviren İzzet Yıldızhan diyeti!

2 AYDA MUM GİBİ OLDU

Şimdilerde bir çok ünlü isim verdiği kilolar ile gündeme geliyor. Bu kez güzel bir haber de İzzet Yıldızhan'dan geldi. 2 ayda tam 8 kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan sırrını da verdi.