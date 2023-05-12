Canan Karatay'a kulak vermiş! 40 dakika... 20'lik cildinin sırrı bakın neymiş! 1 haftada 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre bakımı!
Aşkı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Firdev Hanım'ı canlandıran ünlü oyuncu Nebahat Çehre yıllar geçmesine rağmen güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. 79 yaşındaki oyuncu güzellik sırrını açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay'a kulak veren Çehre ''Un, tuz, şeker kullanmam.'' diyor. İşte 1 haftada 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre bakımı! 20'lik cildinin sırrı bakın neymiş...
12.05.2023 15:40 - Son Güncelleme: 12.05.2023 15:41
Uzun yıllardır genç ve sağlıklı bir cilde sahip olan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, dikkat çekici görünümüyle büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle son zamanlarda gençleşmek isteyenler, ünlülerin güzellik sırlarını merak ediyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman, Kara Para Aşk gibi birçok dizide rol alan bu deneyimli oyuncu, gençlik sırlarını paylaştı. Nebahat Çehre, güzelliğini ve genç görünümünü korumak için 15 günde bir hamama gittiğini söyledi. İşte Nebahat Çehre'nin gençlik sırları.
79 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre katıldığı bir davette "Nasıl oluyor da, böyle genç kalıyorsun?" sorusuyla karşılaştı.