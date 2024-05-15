Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den ‘müstakbel eltiye’ veto! Arzu Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile tatile çıkmıştı

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Geçen günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkan Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla da gündemde yer aldı. Müstakbel eltisiyle çıktığı Lizbon tatilinden paylaşılan pozlarıyla çok konuşulan Hande Erçel, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Erçel, Hakan Sabancı ile ayrıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar...