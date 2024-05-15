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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den ‘müstakbel eltiye’ veto! Arzu Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile tatile çıkmıştı

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Geçen günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkan Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla da gündemde yer aldı. Müstakbel eltisiyle çıktığı Lizbon tatilinden paylaşılan pozlarıyla çok konuşulan Hande Erçel, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Erçel, Hakan Sabancı ile ayrıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:50 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 12:34
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den ‘müstakbel eltiye’ veto! Arzu Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile tatile çıkmıştı 1

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, yaklaşık 2 yıl önce Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den ‘müstakbel eltiye’ veto! Arzu Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile tatile çıkmıştı 2

İlişkilerini evlilikle taçlandıracakları konuşulan ikiliden Hande Erçel, geçen günlerde sevgilisinin abisi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın da aralarında olduğu kız arkadaşlarıyla birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’den ‘müstakbel eltiye’ veto! Arzu Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile tatile çıkmıştı 3

Tatilde neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Sabancı ve Erçel'in Lizbon pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

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