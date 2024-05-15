Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat’ soruldu! Gözlerden uzak yaşanan aşk bitti mi? “Beni şaşırtan bir durum oldu”

1 Başrolünü üstlendikleri dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken kendilerine yöneltilen soruları "Sadece arkadaşız" şeklinde cevaplamıştı.

2 Ancak çift takip eden günlerde katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamamıştı.