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Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat’ soruldu! Gözlerden uzak yaşanan aşk bitti mi? “Beni şaşırtan bir durum oldu”

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, yaklaşık 4 yıl önce meslektaşı Aybüke Pusat ile aşk yaşamaya başladı. İlişiklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, "kıskançlık krizi yaşadıkları ve aralarının açıldığı" yönünde çıkan haberlerle gündeme geldi. Bir ödül töreninde kameralara yansıyan Andıç'a söz konusu iddialar soruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 12:12 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 12:12
Furkan Andıç’tan Aybüke Pusat’ soruldu! Gözlerden uzak yaşanan aşk bitti mi? “Beni şaşırtan bir durum oldu” 1

Başrolünü üstlendikleri dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken kendilerine yöneltilen soruları "Sadece arkadaşız" şeklinde cevaplamıştı.

Furkan Andıç’tan Aybüke Pusat’ soruldu! Gözlerden uzak yaşanan aşk bitti mi? “Beni şaşırtan bir durum oldu” 2

Ancak çift takip eden günlerde katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamamıştı.

Furkan Andıç’tan Aybüke Pusat’ soruldu! Gözlerden uzak yaşanan aşk bitti mi? “Beni şaşırtan bir durum oldu” 3

2019'dan bu yana aşk yaşayan ünlü çift, ilişkileri ortaya çıksa da aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.

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