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Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Özel hayatıyla sık sık gündem olan ve özellikle popüler isimlerle yaşadığı aşklarla çok konuşulan Hande Erçel, son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. Uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü çift, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla adlarından söz ettirdi. "Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusu yanıt ararken Hakan Sabancı'dan çok net ayrılık açıklaması geldi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:53
Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süre önce Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. Sık sık yurtdışı tatili yapan ünlü çift, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Hande Erçel'in davetlere tek başına katılması ise iddiaları güçlendirdi. Ancak Erçel, geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Erçel, "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" dedi.

Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Hakan Sabancı ise dün akşam Etiler'de kameralara yansıdı. Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soruya da cevap verdi.

Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Muhabirlerin "Hande Hanım'ı göremiyoruz uzun zamandır yanınızda. Ayrılık dedikoduları da dolaşıyor. İlişki devam ediyor mu?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Hakan Sabancı "Yok öyle bir şey. Devam ediyor" diyerek iddiaları yalanladı.