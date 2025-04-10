Hakan Sabancı açıkladı! Hande Erçel ile ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süre önce Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. Sık sık yurtdışı tatili yapan ünlü çift, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Hande Erçel'in davetlere tek başına katılması ise iddiaları güçlendirdi. Ancak Erçel, geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Erçel, "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" dedi.

Hakan Sabancı ise dün akşam Etiler'de kameralara yansıdı. Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soruya da cevap verdi.