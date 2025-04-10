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Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı ihanetle son bulmuştu. Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını açıklayarak uzun bir süre gündem olmuştu. Bir YouTube programına konuk olan Sabah'a Hülya Avşar sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı, söz konusu soruya Alişan'ın bir şarkısıyla yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:50
Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı ihanetle son buldu. Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

O dönem çok üzüldüğünü dile getiren Sabah, daha sonra verdiği röportajda Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Ünlü sanatçının bir YouTube programına konuk olmasıyla bir döneme damga vuran Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı tekrar gündeme geldi.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Pembe Masa adlı programa konuk olan Sabah, samimi açıklamalarda bulundu.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

İlk sahneye çıktığı dönemle günümüz konser izleyicisini karşılaştıran ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Bizim zamanımızda herkes takım elbiseli, kravatlı olurdu.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Artık konsere kot pantolonla, yırtık giysilerle geliyorlar. Hepsini geçtim, ayağında terlikle müzik dinlemeye gelen insanlar var"

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

HÜLYA AVŞAR SORUSU!

Ünlü sanatçı programda yıllar önce kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını iddia ettiği Hülya Avşar'la ilgili soruyu ise yanıtlamak istemedi.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Sanatçı, "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuna önce "Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim" dedi.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Ancak hemen sonra "O konulara girmeyelim" diyerek Alişan'ın "Olay Bitmiştir" şarkısını söyledi.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

ASKERDEYKEN ALDATTI

Yıllar önce Hülya Avşar'la aşk yaşayan Coşkun Sabah katıldığı bir programda ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiğini açıklamıştı.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusuna "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" yanıtını vermişti.

Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Çolak ile görüştüğünü de belirten Sabah, "Tanju arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Bu anlayışta olmak lazım" demişti.