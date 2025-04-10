Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusuna "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" yanıtını vermişti.

Çolak ile görüştüğünü de belirten Sabah, "Tanju arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Bu anlayışta olmak lazım" demişti.