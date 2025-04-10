Askerdeyken aldatılmıştı! Coşkun Sabah’tan Hülya Avşar sorusuna Alişan’lı gönderme!

Bir dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı ihanetle son buldu. Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi.
O dönem çok üzüldüğünü dile getiren Sabah, daha sonra verdiği röportajda Tanju Çolak ile görüşmeye devam ettiğini Avşar'ı da affettiğini belirtti.
Ünlü sanatçının bir YouTube programına konuk olmasıyla bir döneme damga vuran Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı tekrar gündeme geldi.
Artık konsere kot pantolonla, yırtık giysilerle geliyorlar. Hepsini geçtim, ayağında terlikle müzik dinlemeye gelen insanlar var"
HÜLYA AVŞAR SORUSU!
Ünlü sanatçı programda yıllar önce kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını iddia ettiği Hülya Avşar'la ilgili soruyu ise yanıtlamak istemedi.
Sanatçı, "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuna önce "Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim" dedi.
ASKERDEYKEN ALDATTI
Yıllar önce Hülya Avşar'la aşk yaşayan Coşkun Sabah katıldığı bir programda ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiğini açıklamıştı.
Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusuna "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" yanıtını vermişti.