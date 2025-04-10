Gönül Dağı’nda çarşı pazar karıştıracak ayrılık: Asuman’ın bileti kesildi mi? 6. sezon öncesi...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı , 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar 'ın diziden ayrılacağı öne sürülüyor.

Son olarak Erdal Özyağcılar ve Tuna Orhan gibi isimler kadroya katılırken bir ayrılık iddiası da ortaya atıldı.

Hazal Çağlar, dizinin ilk bölümünden itibaren Asuman karakteriyle izleyiciyle buluşuyor ve bu karakter diziye önemli bir katkı sağlıyor. Ancak son iddialara göre Çağlar diziden ayrılabilir ve yeni projelerde yer alabilir.