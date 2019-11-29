Hakan Muhafız'ın yıldızı Çağatay Ulusoy'a büyük şok! Aldığı kilolar boşa gitti

Çağatay Ulusoy'a büyük şok! Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda film için mekanları gezmeye başladı. Kırklareli'nde görülen ve bir hayranının kadrajına yansıyan oyuncunun, aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Aldığı kilolarla sosyal medya gündemine düşen Çağatay Ulusoy'un tüm çabaları boşa gitti. İlk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy'un 'Azadlık Saka' adlı filmi iptal edildi. Sırf yapımdaki rolü için 110 kiloya kadar çıkan Ulusoy'un, çabası da boşa gidince oyuncu hızlı bir diyete başladı. Diyetisyenden yardım alan Ulusoy, ketojenik diyete başladı. Ulusoy, diyetini sporla da destekliyor.