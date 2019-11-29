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Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adım ile olay yaratıyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce defalarca sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu olan Aleyna Tilki yine rezil oldu. Süper minisi ile fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki bakın nasıl rezil oldu...

29.11.2019 15:15 - Son Güncelleme: 29.11.2019 15:23
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan dönen Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

EN BÜYÜK DARBEYİ PHOTOSHOP'TAN YEDİ

Defalarca yaptığı montajlar ortaya çıkan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. Bu fotoğrafı da onlardan biriydi.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

Kendini bir hayli incelttiği bu fotoğraf da onlardan biri.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

YİNE, YENİ, YENİDEN...

Aleyna Tilki sosyal medya kullanıcılarına yine yakalandı. Sosyal medyanın da diline düştü haliyle.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...

Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Tilki'ye gelen bazı yorumlar şöyle:

Yine yamultmuşsun çizgileri.

Şopa bak şopa daha ucuza daha iyisini yaparım.

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