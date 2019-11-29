Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımıyla rezil oldu...
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adım ile olay yaratıyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce defalarca sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu olan Aleyna Tilki yine rezil oldu. Süper minisi ile fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki bakın nasıl rezil oldu...
29.11.2019 15:15
- Son Güncelleme: 29.11.2019 15:23
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