Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!

Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan'daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti.
Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.
Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı.
Annesi ve çocuğunu da alıp İstanbul'a doğru yola çıkan Meral Kaplan daha öncede evdeki dadıdan şiddet gördüğünü açıklamıştı.