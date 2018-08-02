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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrum'da birbirine girdi!

Seçkin Piriler yakın arkadaşı Meral Kaplan ile Bodrum'daki evinde saç saça baş başa kavga etti.

2 Ağustos 2018 Perşembe, 15:57:22 Güncelleme: 16:06:28
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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!

Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan'daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!

Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!

Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!

Annesi ve çocuğunu da alıp İstanbul'a doğru yola çıkan Meral Kaplan daha öncede evdeki dadıdan şiddet gördüğünü açıklamıştı.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan Bodrumda birbirine girdi!
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