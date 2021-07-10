Hakan Altun bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Altun’un memleketi…

Hakan Altun bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı… Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Altun'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşayan ve sürpriz bir kararla ilişkisini noktalayan şarkıcının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Hakan Altun aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Hakan Altun'un memleketi…

10.07.2021 01:21 - Son Güncelleme: 10.07.2021 01:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





