Afra Saraçoğlu meydan okudu! En doğal halini paylaştı güzelliği ile ilgi odağı oldu ne makyaj ne filtre ne photoshop…

Afra Saraçoğlu meydan okudu! En doğal halini paylaştı… Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla ilgi odağı oldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Hayranları Saraçoğlu'na "Çok doğal ve güzelsin", "Dünyanın en güzel kadını", "Kusursuz güzel" yorumlarını yaptı. İşte fotoğrafına filtre ve photoshop uygulamayarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun o paylaşımı…

10.07.2021 01:51 - Son Güncelleme: 10.07.2021 01:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





