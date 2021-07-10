Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt! O fotoğraflar ortaya çıktı yeni sevgilisi bakın kim
Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt! O fotoğraflar ortaya çıktı… Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken gözler Hadise'ye çevrilmişti. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişkisinden sonra Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise ünlü bir kafenin sahibiyle yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Çiftin Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi. İşte o fotoğraflar…
10.07.2021 00:46
- Son Güncelleme: 10.07.2021 01:08
Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.
İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı.
Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi.