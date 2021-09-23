Aman Dilara sen neymişsin seni yanlış tanımışız! Masterchef Dilara Başaran kimdir merak edilirken bikinili pozları olay
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularına yanıt aranırken izleyici Dilara Başaran'ın Instagram fotoğraflarını görünce şaştı kaldı. Masterchef Dilara adeta ekranda başka sosyal medyada başka biri gibi...
23.09.2021 16:27
- Son Güncelleme: 23.09.2021 16:27
Masterchef'in en başarılı yarışmacılarından biri olarak dikkar çekiyor Dilara Başaran. Özellikle Emre Büber'le girdiği polemikle bilinen Dilara Başaran Instagram'da bambaşka bir profili çiziyor.
Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularının yanıtları aranırken Instagram fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Yarışmacıların yaşam öyküleri ve biyografi bilgileri de merak ediliyor. Adaylar arasında ilgi gören isimlerden biri de Dilara Başaran oldu.