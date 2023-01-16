Bir Şarkısın Sen'e sesiyle damga vurmuştu minik Şebnem koca kız oldu! Şebnem Keskin'in son hali ağızları açık bıraktı eski halinden eser yok
Bir dönemin fenomen yarışma programlarından biriydi Bir Şarkısın Sen... Atv ekranlarında yayınlanan programda minik yetenekler, şarkı performanslarıyla tüm Türkiye'yi kendilerine hayran bırakıyordu. Sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği programın en çok ses getiren isimlerinden biri de Şebnem'di. O dönem 9 yaşında olan Şebnem Keskin şimdilerde 27 yaşında koskoca bir kız. Ve son hali görenlerin ağzını açık bırakıyor. İşte detaylar...
16.01.2023 09:54 - Son Güncelleme: 16.01.2023 09:54
Bir dönemin en çok konuşulan programlarında biri olan, 6-15 yaş arası çocukların müzikal yeteneklerini sergilediği yarışma programı Bir Şarkısın Sen'in en güçlü seslerinden biriydi Şebnem Keskin.
2009/2012 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışma programı birbirinden yetenekli minik çocukların tanınmasını sağladı. Onlardan biri de Şebnem Keskin'di.
Müzik hayatına devam eden Şebnem Keskin'in ise yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte başta Şebnem Keskin olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.