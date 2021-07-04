Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan sonra ortaya çıktı, kan dondurdu! Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'in kardeş mücadelesi
Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan sonra ortaya çıktı, kan dondurdu! Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'in kardeş mücadelesi magazin gündemini derinden sarstı. Elmalı davasının ardından ünlülerden gelen peş peşe itiraflar kan dondurmaya devam ediyor. Son olarak Nur Tuğba Namlı'dan gelen taciz itirafının ardından oyuncu Melisa Döngel'in verdiği büyük mücadele ortaya çıktı. Babası tarafından istismara uğrayan Melisa Döngel'in kardeşinin velayeti için cezaevindeki babası ile mahkemelik olduğu, Rusya'da yaşayan annesinin ise 'bakamıyorum' diyerek küçük kızını başından attığı ileri sürüldü.
MAGAZİN GÜNDEMİNDEN KAN DONDURAN İSTİSMAR HABERLERİ!
Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan sonra ortaya çıktı, detaylar kan dondurdu! Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada Elmalı davası etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi.
Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.
Öz baba, Melisa Döngel'in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Baba kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel'in Rusya'da yaşayan annesinin de "Bakamıyorum" diyerek kızını Döngel'in yanına gönderdiği ortaya çıktı.