Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evleniyor! Görücü usulü tanıştı, yıl dönümünde yüzükler takıldı...
Görücü usulü tanıştı, yüzükler takıldı... Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evleniyor! Tanışma yıl dönümlerinde çıktıkları yemekte basketbolcu Can Maxim Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisi Özaslan'ı şaşırttı. Sevgilisine 'Evet' yanıtı veren sosyal medya fenomeni Özaslan, güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
04.07.2021 11:10
- Son Güncelleme: 04.07.2021 11:16
DUYGU ÖZASLAN İLE CAN MAXİM MUTAF EVLENİYOR!
Görücü usulü tanıştı, yıl dönümünde yüzükler takıldı...
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren ve tepki çeken fenomen Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı.
Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu.
Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı. Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi.
"YA ÇİRKİNDİR YA DA SALAKTIR"
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:
"Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk."
Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Instagram'da iki milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selülitli hali, çok konuşulmuştu.