Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evleniyor! Görücü usulü tanıştı, yıl dönümünde yüzükler takıldı...

"Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk."