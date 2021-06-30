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Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o paylaşımı…

30.06.2021 00:34 - Son Güncelleme: 30.06.2021 00:34
Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Deniz, derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Sosyal medyaya damga vuran paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, Dilan Çiçek Deniz'i iltifat yağmuruna tuttu.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı takipçileri beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncu için "Fıstık gibisin", "Dünyanın en güzel kadını", "Bir kez daha hayran kaldım, mükemmelsin" yorumlarında bulundu.