Maraşlı’nın güzel Mahur’u Alina Boz’u hiç böyle görmediniz! Geçmiş yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı sosyal medya onu konuştu

Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz'u hiç böyle görmediniz! Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine can veren güzel oyuncu Alina Boz, başarılı oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Boz, bu kez çocukluk yıllarına ait fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Bir hayran sayfasının çocukluk fotoğrafını yayınlaması üzerine gündeme gelen Alina Boz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı için "O yıllardan belliymiş ne kadar güzel olacağı", "Bir insan her yaşta da mı güzel olur" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un o fotoğrafları…

29.06.2021 23:01 - Son Güncelleme: 29.06.2021 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





