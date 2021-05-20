Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşleri gözden uzak yaşıyor yaşamasına ama... Kardeşlerin benzerliği inanılmaz

Bir dönemin ekranlarda boy gösteren güzellerinden biri olan Gamze Özçelik daha sonrasında oldukça radikal bir karar alarak gözlerden elini eteğini çekti. Şimdilerde moda ve hayır işlerine kendisine veren 1 çocuk annesi Gamze Özçelik'in ailesi de kendisi gibi gözlerden uzak. Ekranlardan ne kadar uzaksa sosyal medyada o kadar aktif olan başarılı ismin kardeşleri de sosyal medyada oldukça ünlü.

İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.