Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan ve ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı öne sürülen Hadise, her iki iddiayı da net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahkemeye başvuracağını belirtmişti. Hadise'ye bir darbe de O Ses Türkiye'den geldi. İddialara göre, Hadise'nin O ses Türkiye jüri koltuğunda olmayacak. Hadise'den boşalan O Ses Türkiye koltuğuna ise Aleyna Tilki'nin oturacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar...
Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.