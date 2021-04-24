RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan ve ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı öne sürülen Hadise, her iki iddiayı da net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahkemeye başvuracağını belirtmişti. Hadise'ye bir darbe de O Ses Türkiye'den geldi. İddialara göre, Hadise'nin O ses Türkiye jüri koltuğunda olmayacak. Hadise'den boşalan O Ses Türkiye koltuğuna ise Aleyna Tilki'nin oturacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

24.04.2021 10:43 - Son Güncelleme: 24.04.2021 10:56
Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 2019 yılında Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.

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Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.

Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Ebru Gündeş ile boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile adı anılan ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi.

Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hadise, basına yansıyan haberlerden sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.

Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.