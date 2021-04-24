Hadise'ye bir vurucu darbe de O Ses Türkiye'den! Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası kapı göründü yerine Aleyna Tilki...

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan ve ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı öne sürülen Hadise, her iki iddiayı da net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahkemeye başvuracağını belirtmişti. Hadise'ye bir darbe de O Ses Türkiye'den geldi. İddialara göre, Hadise'nin O ses Türkiye jüri koltuğunda olmayacak. Hadise'den boşalan O Ses Türkiye koltuğuna ise Aleyna Tilki'nin oturacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

24.04.2021 10:43 - Son Güncelleme: 24.04.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





