Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi’den karnı burnunda poz! Sayışman ailesi kızları Alina geri için sayıma başladı
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'den karnı burnunda poz geldi! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında nikah masasına oturan model Almeda Abazi, ilk bebeği Efehan'ı 2019'da dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Almeda Abazi, karnı burnunda verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Kızı Alina'yı kucağına almak için gün saymaya başlayan Abazi'nin paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Almeda Abazi'nin karnı burnunda verdiği o poz…
24.04.2021 10:48
- Son Güncelleme: 24.04.2021 11:05
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk çocukları Efehan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Abazi ile Sayışman, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.
Kızlarının doğumuna sayılı günler kalan ünlü çiftten Almeda Abazi, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımda Abazi'nin fit hali dikkat çekti.
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