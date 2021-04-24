Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi’den karnı burnunda poz! Sayışman ailesi kızları Alina geri için sayıma başladı

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk çocukları Efehan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Abazi ile Sayışman, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.