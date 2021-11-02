Hadise'nin yüzü hem aşkta hem işte gülüyor! Markası için öyle bir isimle anlaştı ki! Koleksiyonunu tanıttığı video tıklanma rekoru kırdı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin işleri epey yolunda gidiyor. Aşk hayatı sayesinde motife olan Hadise son dönemlerde sık sık büyük çıkışlar yapıyor. O ses Türkiye'den sonra O ses Rap yarışmasında jüri koltuğuna oturan ünlü şarkıcı bu kez tek başına büyük bir işe girişti. Giyim sektörüne el atan Hadise model olarak Tülin Şahin ile anlaştı ve yeni koleksiyonunu İnstagram hesabından paylaştı. Yakın dostu ile tanıttığı koleksiyonunda hem rahat hem şık kıyafetlere yer verdiği dikkat çekti.
02.11.2021 11:33
- Son Güncelleme: 02.11.2021 11:33
Hadise'nin yüzü hem aşkta hem işte gülüyor. Konserlerinde ve kliplerinde giydiği kıyafetlerle sık sık konuşulan Hadise giyim sektörüne girmeye karar verdi. Kendi markası için model olarak yakın arkadaşı Tülin Şahin'i seçen şarkıcınun çektiği magazin gündemine bomba gibi düştü. İnstagram hesabından videoyu paylaşan Hadise koleksiyonu ile ağızları açık bıraktı. İşte tıklanma rekorları kıran o video...
İki yakın arkadaş bu kez büyük bir iş için bir araya geldi. Hadise giyim markası için Tülin Şahin'e teklif götürdü. Şahin de teklifi kabul ederek model olarak kamera karşısına geçti.