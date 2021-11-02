Hadise’nin yüzü hem aşkta hem işte gülüyor! Markası için öyle bir isimle anlaştı ki! Koleksiyonunu tanıttığı video tıklanma rekoru kırdı

Hadise'nin yüzü hem aşkta hem işte gülüyor. Konserlerinde ve kliplerinde giydiği kıyafetlerle sık sık konuşulan Hadise giyim sektörüne girmeye karar verdi. Kendi markası için model olarak yakın arkadaşı Tülin Şahin'i seçen şarkıcınun çektiği magazin gündemine bomba gibi düştü. İnstagram hesabından videoyu paylaşan Hadise koleksiyonu ile ağızları açık bıraktı. İşte tıklanma rekorları kıran o video...