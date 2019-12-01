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Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

2020 yılını sahnede karşılayacak ünlü isimlerin alacağı ücretler dudak uçuklatıyor. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise'nin 2020 yılbaşı konser ücreti cep yakıyor. Son dönemlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başaran 34 yaşındaki Hadise'nin konser ücreti sizce ne kadardır? İşte merak edilen '31 Aralık'ta kim, nerede konser verip kaç lira alacak?' sorusunun cevabı...

01.12.2019 12:05 - Son Güncelleme: 01.12.2019 12:21
Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

HADİSE

Listeye Hadise ile başlıyoruz. Listenin ikinci sırasında Hadise var. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise, 800 bin TL kazanacak.

Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

EBRU GÜNDEŞ

Aynı Hadise gibi yeni yılın ilk gecesinde Kıbrıs'ta sahnede olacak olan Ebru Gündeş, 600 bin TL alacak.

Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

BÜLENT ERSOY

Sapanca'da sahne alacak Bülent Ersoy ise yılbaşı için, 500 bin TL kazanacak.

Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

SİBEL CAN

Sibel Can da yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Can, vereceği konser için 500 bin TL alacak.

Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

YILDIZ TİLBE

Zaman zaman konserlerinde izdiham yaşanan Yıldız Tilbe de 31 aralık akşamı Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşacak. Tilbe, konserden 500 bin TL kazanacak.

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