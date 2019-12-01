Hadise'nin yılbaşı konser ücreti dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yılbaşı konser ücretleri...

2020 yılını sahnede karşılayacak ünlü isimlerin alacağı ücretler dudak uçuklatıyor. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise'nin 2020 yılbaşı konser ücreti cep yakıyor. Son dönemlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başaran 34 yaşındaki Hadise'nin konser ücreti sizce ne kadardır? İşte merak edilen '31 Aralık'ta kim, nerede konser verip kaç lira alacak?' sorusunun cevabı...

01.12.2019 12:05 - Son Güncelleme: 01.12.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





