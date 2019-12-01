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Bayan Bacak Serpil Örümcer kimdir kaç yaşında? Son hali görenleri şoke etti

Serpil Örümcer Yeşilçam'a bir dönem damgasını vurmuştu. Şöhret basamaklarını ise şarkıcı Berkant ile evlendikten sonra çıktı. 1952 tarihinde dünyaya gelmişti. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi. Serpil Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlendi. Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikah masasında sonlanmıştı. Fakat 'Ne oldum değil, ne olacağım' demeli insan. Serpil Örümcer'in hayatı öyle bir kabusa döndü ki, her şey tepetaklak oldu. Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' lakaplı yıldızı Serpil Örümcer'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

01.12.2019 12:41 - Son Güncelleme: 01.12.2019 12:41
Bayan Bacak Serpil Örümcer'in son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsanesiydi

Serpil Örümcer kimdir?

Serpil Örümcer, 1952 tarihinde dünyaya geldi. Serpil Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlendi. Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikah masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrıldı. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkarttı.

Bayan Bacak Serpil Örümcer'in son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsanesiydi

1952 doğumlu Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, baş döndürücü güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.

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Bayan Bacak Serpil Örümcer'in son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsanesiydi

1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan Örümcer'e şöhretin kapıları açıldığında, henüz 14 yaşındaydı.

Bayan Bacak Serpil Örümcer'in son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsanesiydi

Bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takılan yıldız, kariyerinde yalnızca oyuncu olarak değil, sesiyle büyüleyen bir şarkıcı olarak da takdir topladı.

Bayan Bacak Serpil Örümcer'in son hali şoke etti! Yeşilçam'ın efsanesiydi

Dönemin ünlü sanatçısı Berkant'la dillere destan bir aşk yaşasa da, her aşk gibi bununda bir sonu vardı. Berkant'tan ayrıldığı dönem Örümcer, ününe ün katmıştı. Birçok erkeğin rüyalarını süsleyen yıldızın ayakkabısından alkol içen bile vardı.

Berkant ile olan evliliğinden sonra Cengiz Kartal ile dünya evine giren Örümcer, o dönem bütün malını mülkünü satmıştı.

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