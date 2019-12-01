Bayan Bacak Serpil Örümcer kimdir kaç yaşında? Son hali görenleri şoke etti

Dönemin ünlü sanatçısı Berkant'la dillere destan bir aşk yaşasa da, her aşk gibi bununda bir sonu vardı. Berkant'tan ayrıldığı dönem Örümcer, ününe ün katmıştı. Birçok erkeğin rüyalarını süsleyen yıldızın ayakkabısından alkol içen bile vardı.

Berkant ile olan evliliğinden sonra Cengiz Kartal ile dünya evine giren Örümcer, o dönem bütün malını mülkünü satmıştı.