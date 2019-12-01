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Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili Şubat ayında ilk çocukları olan oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin camiasının yakından takip edilen çifti Alişan ve Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkını öğrenenler şoke oldu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...

01.12.2019 11:43 - Son Güncelleme: 01.12.2019 11:43
Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan - Buse Varol çifti magazin camiasının yakından takip ettiği ünlüler arasında. Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşımla magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren çiftin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol'un yaşı...

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

EBRU GÜNDEŞ

44 yaşında

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

BENSU SORAL

28 yaşında

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

PINAR ALTUĞ

44 yaşında

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