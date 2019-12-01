Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Şoke eden gerçek!

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili Şubat ayında ilk çocukları olan oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Magazin camiasının yakından takip edilen çifti Alişan ve Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ikilinin mutlu evliliği hayranlıkla takip edilirken Alişan ve Buse Varol'un yaş farkını öğrenenler şoke oldu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...

01.12.2019 11:43 - Son Güncelleme: 01.12.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





