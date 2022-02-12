Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı 15 yaş büyük! Dizide Ramazan'a gerçekte ona aşık!
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri sevgilisi. Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın gerçekte hayattaki sevgilisi bakın kim çıktı. Hem de kendisinden 15 yaş büyük.
Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle büyük beğeni topluyor.
Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan, 1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi. Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendinden 15 yaş büyük iş insanına kaptırdı. Bakın o isim kim. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.