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İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü

Hayatlarımıza İbrahim Tatlıses sayesinde girdi Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Günel şimdi 33 yaşında ve gördüğünüzde tanıyamayacağınız halde. Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…

12.02.2020 12:20 - Son Güncelleme: 12.02.2020 12:45
İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel'in son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Azeri kızı Günel olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

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İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü

HAZAL TÜRESAN

İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü

HAZAL TÜRESAN

İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü
İbrahim Tatlıses ünlü etmişti! Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine dönüştü
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