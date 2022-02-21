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Haberler Magazin Ömür Gedik minisiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür'ü gören Seda Sayan...

Ömür Gedik minisiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür'ü gören Seda Sayan...

Ömür Gedik minisiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür'ü gören Seda Sayan ateş emojisi ile dikkat çekti... Geçtiğimiz yıllarda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda. Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" diyen Ömür Gedik, Instagram'dan paylaştığı karelerle tepki çekti.

21.02.2022 09:39 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:51
Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Ömür Gedik minisiyle 'hiç giymeseydin' dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür'ü gören Seda Sayan rahat durmadı, alev emojilerini peş peşe sıraladı...

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Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Son dönemde hayvan haklarıyla ilgili paylaşımları ile dikkat çeken Ömür Gedik, Instagram hesabından süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Sevenleri ünlü ismin fotoğrafına yorum yağdırdı. Gedik'in genç kızlara taş çıkaran fiziği hayranlarının gözünden kaçmazken, 3 yıl önceki sözleri yeniden akıllara geldi.

Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Seda Sayan'ın yorum yaptığı bu kareleri görenler 3 yıl önce Gedik'in, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda.

Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Bu karelerin ardından Ömür Gedik'in yaşı merak konusu oldu.

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