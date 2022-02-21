Ömür Gedik minisiyle ’hiç giymeseydin’ dedirtti 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi! Yorum yağmuruna tutulan Ömür’ü gören Seda Sayan...

Seda Sayan'ın yorum yaptığı bu kareleri görenler 3 yıl önce Gedik'in, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda.

Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" sözlerini yeniden gündeme getirdi.