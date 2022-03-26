İrem Derici kırmızılar içinde paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! Gece yarısı yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı
İrem Derici kırmızılar içinde paylaştı! Meslektaşı Cem Belevi ile ilişkisini Hollanda tatili dönüşü ayrılık kararı alan İrem Derici, konser için soluğu Hatay'da aldı. Antakya'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı bir elbise tercih etti. İddialı elbisesi ile konser sonrası verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Derici, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte İrem Derici'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
26.03.2022 01:13 - Son Güncelleme: 26.03.2022 01:23
Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çiftin mutlulukları ise kısa sürdü. Çift, Hollanda tatili dönüşü ayrılık kararı aldı.
Ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikiliden İrem Derici, konser için soluğu Hatay'da aldı. Antakya'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı bir elbise tercih etti.