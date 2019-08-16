Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar 4 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'in kilolarıyla dalga geçti. Ancak güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından kendisini eleştirenlere tokat gibi yanıt verdi. İşte Evcen'in paylaşımı...
16.08.2019 13:48
- Son Güncelleme: 16.08.2019 13:48
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce kısa bir tatil geçirdi. Oğulları Karan'ı 4 ay önce kucaklarına alan Fahriye Burak çifti, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalandı. Fahriye Evcen'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, kilolarıyla dalga geçenlere Instagram hesabından bakın ne yanıt evrdi...
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