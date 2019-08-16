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Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar 4 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'in kilolarıyla dalga geçti. Ancak güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından kendisini eleştirenlere tokat gibi yanıt verdi. İşte Evcen'in paylaşımı...

16.08.2019 13:48 - Son Güncelleme: 16.08.2019 13:48
Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce kısa bir tatil geçirdi. Oğulları Karan'ı 4 ay önce kucaklarına alan Fahriye Burak çifti, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalandı. Fahriye Evcen'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, kilolarıyla dalga geçenlere Instagram hesabından bakın ne yanıt evrdi...

Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

TOKAT GİBİ CEVAP!

Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap verdi: Her anne, her kadın çok güzeldir!

Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

İşte Fahriye Evcen'in paylaşımı...

Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, Nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü.
Karan'ın görüntülenmemesi için önlem alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kendilerini bekleyen araç ile evlerinin yolunu tuttu.

Fahriye Evcen'den kilolu halini eleştirenlere tokat gibi cevap!

Bayram'ın üçüncü gününde Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.

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