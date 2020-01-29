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Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...

Kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz gibi isimleri bulunduran Hekimoğlu dizisi 5.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 5.son bölümde oyunculuğu ile dikkat çeken isim hiç kuşkusuz Kaan Yıldırım oldu. Ezgi Eyüboğlu ile boşanmasının ardından Hekimoğlu ile ekranlara dönen Kaan Yıldırım adından söz ettiriyor. Ateş Hekimoğlu ile Mehmet Ali'nin arasındaki soğuk savaşın eğlenceli bir hal alması ile izleyicinin ilgisini çeken oyuncu Kaan Yıldırım yakın mercek altında. Öyle ki hakkında araştırma yapanlar bir Fatih Terim gerçeği ile karşılaştı. İşte Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın çocukluğu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocuklukları...

29.01.2020 13:22 - Son Güncelleme: 29.01.2020 13:43
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...

Salı günleri izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin en çok takip edilen isimlerinden biri Kaan Yıldırım.

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Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...

Dizide Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım'ın bu fotoğrafı sizi çok şaşırtacak.

İşte ünlülerin çocukluk fotoğraflar.

Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...

Arzum Onan

Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın bu görüntüsü şaşırttı! Meğer Fatih Terim ile...

Amine Gülşe

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