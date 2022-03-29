Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Canlı yayında şok anlar Sevim Emre çileden çıktı: "Her şey yalan"
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddiası gündemde yerini alırken, Orhan Gencebay canlı yayına bağlandığı bir magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmeler üzerine Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre telefonu eline aldı ve "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz." dedi. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürdüğü o anı...
"HER ŞEY YALAN"
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Canlı yayında şok anlar yaşandı, Sevim Emre çileden çıktı...
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde, bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.
"ARAP'TAN YÜRÜTTÜĞÜ ŞARKILARLA.."
Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor:
"Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi."
"İsminiz Neydi?" başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var:
"Yılmaz Kalkavan'ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.