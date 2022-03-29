Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Canlı yayında şok anlar Sevim Emre çileden çıktı: "Her şey yalan"

"İsminiz Neydi?" başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var:

"Yılmaz Kalkavan'ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.