Hadise'nin Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İşte milyonları şoke edecek gerçek
Hadise giyimiyle eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlar ve giydiği kıyafetlerle dikkat çeken şarkıcı, magazin gündeminde hemen hemen her gün adından söz ettirmeyi başarıyor. 34 yaşındaki Hadise'nin Murat Boz ile 2015 yılında aşk yaşadığı iddia edilmişti. Öyle ki bu iddialar günümüzde de devam ediyor. Hatta bir dönem Aslı Enver'in Murat Boz ile Hadise arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu ileri sürülmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Hadise, Cosmopolitan Dergisi'nin Şubat sayısı için yapılan çekimi için kamera karşısına geçti. Samimi açıklamalarda bulunan Hadise Açıkgöz'ün özel hayatıyla ilgili cümleleri herkesi şoke edecek!
Hadise bu kez giyimiyle değil özel hayatındaki samimi açıklamalarıyla çok konuşulacak! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Hadise'nin hayatında kimse yok diye biliyoruz. İnternette Hadise ile Murat Boz evli mi? Hadise ile Murat Boz aşk yaşıyor mu? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Peki Hadise ile Murat Boz gerçekten aşk yaşadı mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise, 2015 yılında Murat Boz'un da kadrajda olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış, fotoğraf altına yazdığı yorum ise kafaları karıştırmıştı. O dönemlerde Uğur Güven'den ayrılan Hadise', O Ses Türkiye'deki partneri, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile fotoğrafını paylaşıp altına 'Sus ve sadece beni dinle. Çünkü senin sevgini hissediyorum sessizlikte…' mesajını yazmış, bu not ise "Hadise ve Murat Boz kilinin arasında aşk mı doğuyor?" gibi sorulara neden olmuştu.
O gün bu gündür Hadise - Murat Boz aşkı akıllarda soru işareti olarak günümüze kadar geldi. Yıl 2020... Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra giyimiyle de gündeme gelen Hadise, Cosmopolitan Dergisi'ne kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla epey adından söz ettirecek gibi görünüyor.
"BEDENİMİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜYLE ALAKALI BİR KORKU İÇİNDE OLMADIM"
Cosmopolitan Dergisi'ne verdiği röportajdan bir kesiti fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.