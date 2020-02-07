Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'u hiç böyle görmediniz!
'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği 'Sibel' karakterini canlandıran Cansın Özyosun ise merak konusu oldu.
07.02.2020 17:21
- Son Güncelleme: 22.03.2020 15:08
Ekranların sevilen dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği 'Sibel' karakterini canlandıran Cansın Özyosun ise merak konusu oldu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tanınan Cansın Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti. İşte Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'un o fotoğrafı...
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