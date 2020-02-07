Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü?

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü?

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

07.02.2020 18:07 - Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





