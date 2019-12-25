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Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

Hadise kırmızı yılbaşı elbisesi ile sosyal medyanın altını üstüne getirdi. 34 yaşındaki Hadise Instagram pozları ve giydiği kıyafetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerde eski haliyle gündemi meşgul eden Hadise bu kez göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile magazin gündeminde yerini aldı. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. İşte Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı...

25.12.2019 17:55 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:55
Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

HADİSE'NİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİNİN FİYATI

. Hadise'nin kıyafetinin fiyatının 3 bin dolar (18 bin TL) olduğu öğrenildi.

Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

Kırmızı elbisesiyle çok konuşulan Hadise'nin değişimini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

BURCU ÖZBERK

Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış
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