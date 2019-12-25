Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış
Hadise kırmızı yılbaşı elbisesi ile sosyal medyanın altını üstüne getirdi. 34 yaşındaki Hadise Instagram pozları ve giydiği kıyafetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerde eski haliyle gündemi meşgul eden Hadise bu kez göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile magazin gündeminde yerini aldı. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. İşte Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı...
Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!