Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Olay olan elbise bakın ne kadarmış

Hadise kırmızı yılbaşı elbisesi ile sosyal medyanın altını üstüne getirdi. 34 yaşındaki Hadise Instagram pozları ve giydiği kıyafetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerde eski haliyle gündemi meşgul eden Hadise bu kez göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile magazin gündeminde yerini aldı. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. İşte Hadise'nin kırmızı elbisesinin fiyatı...

25.12.2019 17:55 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





